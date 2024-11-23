أعرب تيموثي وياه، مهاجم يوفنتوس، عن أمله في التسجيل في ملعب "سان سيرو" هذه المرة أمام الفريق الذي سبق لوالده اللعب له ميلان.

تيموثي وياه لاعب يوفنتوس يأمل في تكرار ذكريات والده في مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي

ويحل يوفنتوس ضيفا على ميلان غدا السبت، ومن المرجح أن يشارك وياه في هجوم الفريق في غياب هدافه المصاب دوسان فلاهوفيتش.

وتعرض فلاهوفيتش، الذي سجل تسعة أهداف هذا الموسم، للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده صربيا وغاب عن رحلة الفريق إلى ميلان إلى جانب كل من جيلسون بريمر ونيكو جونزاليس وأركاديوش ميليك ودوجلاس لويز وخوان كابال وفاسيلي أدزيتش.

وكان اللاعب الدولي الأمريكي، والذي عادة ما يشارك في الجناح الأيمن، قد شارك كمهاجم صريح مع المدرب تياجو موتا في مباراة ودية للفريق أمام فريق الناشئين بيوفنتوس لأقل من 17 عاما، وسجل هدفين.

وسيكون من المهم بالنسبة للاعب أن يشارك في هذا المركز، وفي ملعب "سان سيرو" خاصة وأن ذلك مركز والده، وهو اللاعب الذي سبق له التتويج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم، جورج وياه.

وقال موتا عن تيموثي وياه: "يعجبني كل شيء يخصه في الوقت الحالي، كل شيء فعله، أحب أن يسجل الأهداف وهذا مهم جدا بالنسبة للاعبين".

وأضاف: "إنه لاعب مثير للاهتمام، لأنه يمنحك الكثير من الحلول الإضافية، يمكنه اللعب على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى وهو رائع ويتحلى بالمسؤولية، يفهم احتياجات الفريق ويعطي كل ما لديه، نحن سعداءء لأنه معنا ويجب عليه المواصلة بنفس الطريقة".