غياب كوفاسيتش لمدة شهر بسبب الإصابة يزيد من أوجاع مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

ازدادت مشكلة خط الوسط في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بعدما أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني، أن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش سيغيب لما يقرب من شهر بسبب إصابة لم يتم الكشف عنها.

غياب كوفاسيتش لمدة شهر بسبب الإصابة يزيد من أوجاع مانشستر سيتي

وأكد جوارديولا أن كوفاسيتش عاد من فترة توقف الدوري، بسبب أجندة المباريات الدولية، مصابا.

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وأصيب اللاعب خلال مباراة المنتخب الكرواتي مع نظيره البرتغالي في دوري أمم أوروبا، واستبدل بين الشوطين.

وقال جوارديولا:" سيغيب لفترة. ثلاثة أسابيع أو شهر".

وازادت أهمية كوفاسيتش لمانشستر سيتي بعد إصابة رودري، الخيار الأول للفريق في مركز وسط الملعب المدافع، بالرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم.

وربما يضطر إلكاي جويندوجان /34 عاما/ للعب في مركز خط الوسط المدافع.

وتلقى جوارديولا أنباء سعيدة فيما يتعلق بخط الدفاع، حيث انتظم قلبي الدفاع جون ستونز ومانويل أكانجي، كما أصبح ناثان أكي متاحا.

وقال جوارديولا:"لا أعلم ما إذا كانوا جاهزين للعب مباراة كاملة، ولكن رؤية وجوههم في المران أمر جيد للغاية".

وخسر مانشستر سيتي، حامل اللقب، مبارياته الأربع الأخيرة في كافة المسابقات، ويواجه توتنهام في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي غدا السبت.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني حاليا، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول.

 

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