عاجل.. ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة، عن موقف الجناح الشاب لامين يامال من المشاركة مع الفريق أمام سيلتا فيجو ببطولة الدوري الإسباني.

ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو 

ويعاني يامال من آلام في الكاحل غيبته عن آخر مباريات برشلونة أمام سوسيداد ببطولة الدوري الإسباني، إضافة لفترة التوقف الدولي رفقة منتخب إسبانيا.

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وتأكد غياب يامال عن مواجهة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني، بسبب الإصابة حسب ما أكد فليك.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:”لن يكون أمين يامال متاحًا أمام سيلتا فيجو، لكن لدينا لاعبين قادرين على التحرك في كل مكان. ننظر إلى ما نحتاجه ونصمم خطة اللعب بناءً على ذلك”.

 

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