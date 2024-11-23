مصرع موظف أسفل عجلات القطار الروسي (القاهره/أسوان) بمركز جرجا بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث اصطدام قطار(القاهرة/أسوان)،المدعو "عبد الصمد.ع.ا" 46 سنة موظف ومقيم مركز جرجا، أنه أثناء عبوره من مكان غير مختص اصطدم به القطار مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد بورود اشاره من شرطة النقل والمواصلات يتضمن بلاغ من ناظر محطة سكك حديد جرجا، أثناء مرور القطار الروسى (القاهره / أسوان ) دائرة القسم اصطدم بدراجة بخارية سوهاج بقيادة المدعو "عبدالصمد.ع.ا" 46 سنه موظف ومقيم دائرة المركز  حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أدى إلى وفاته فى الحال ونقل الجثة  لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وأفاد خال المتوفى المدعو "صلاح الدين.ع.ع" 59 سنة موظف ومقيم بذات الناحية، بمضمون ماسبق  ونفى الشبهه الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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