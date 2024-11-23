مازالت أصداء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري متواصلة وذلك بعد الأزمة التي تسبب بها مراقب المباراة عادل محفوظ في المؤتمر الصحفي.

مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يثير أزمة في المؤتمر الصحفي

البداية كانت في سلوك يفتقد اللياقة مع الصحفيين الحاضرين في المباراة قبل أن ينهي المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الاتحاد متجاهلا جميع الأسئلة.

إنهاء المؤتمر دفع الصحفيين للانسحاب من مؤتمر الأهلي كنوع من الاعتراض على طريقة تعامل مراقب المباراة مع بداية المؤتمر كما حدثت مشادة كلامية مع أحد الصحفيين الحاضرين في المؤتمر والتي زادت من حجم المشكلة.



وجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

