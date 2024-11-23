مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يثير أزمة في المؤتمر الصحفي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مازالت أصداء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري متواصلة وذلك بعد الأزمة التي تسبب بها مراقب المباراة  عادل محفوظ في المؤتمر الصحفي.

مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يثير أزمة في المؤتمر الصحفي

البداية كانت في سلوك يفتقد اللياقة مع الصحفيين الحاضرين في المباراة قبل أن ينهي المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الاتحاد متجاهلا جميع الأسئلة.

txt

رودري: لا بد أن استمع إذا قرر ريال مدريد التفاوض معي لضمي يوما ما

txt

غياب كوفاسيتش لمدة شهر بسبب الإصابة يزيد من أوجاع مانشستر سيتي

إنهاء المؤتمر دفع الصحفيين للانسحاب من مؤتمر الأهلي كنوع من الاعتراض على طريقة تعامل مراقب المباراة مع بداية المؤتمر كما حدثت مشادة كلامية مع أحد الصحفيين الحاضرين في المؤتمر والتي زادت من حجم المشكلة.


وجدير بالذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.
 

مواد متعلقة

عاجل.. ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

بونيفاس يغيب عن ليفركوزن بسبب الإصابة.. وألونسو يرد على شائعات رحيله
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

"العربي للدراسات" عن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت: لحظة تاريخية فارقة

مصر في 24 ساعة| تحول في حالة الطقس الأحد المقبل.. مفاجأة بشأن مخدر الاغتصاب

مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يثير أزمة في المؤتمر الصحفي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

الحبس 3 سنوات.. عقوبات تواجه البلوجر هدير عبد الرازق بسبب نشر الفسق

الصحة العالمية: الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في قطاع غزة

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة