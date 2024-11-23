حذر آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، من صعوبة مواجهة ساوثهامبتون، بعد غد الأحد، في المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سلوت يحذر لاعبي ليفربول من صعوبة مواجهة ساوثهامبتون

ويخرج ليفربول لملاقاة مضيفه ساوثهامبتون، حيث يتطلع الفريق الأحمر لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب المسابقة العريقة، حيث يمتلك 28 نقطة حاليا من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

في المقابل، يقبع ساوثهامبتون في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوز وحيد وتعادل واحد، مقابل 9 هزائم.

وتأتي مواجهة ساوثهامبتون قبل مباراتين في غاية الخطورة والأهمية لليفربول، الذي يستضيف ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلعب مع ضيفه مانشستر سيتي في الأول من ديسمبر المقبل، بالدوري الإنجليزي.

وصرح سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة ساوثهامبتون، حيث قال "لدينا قائمة مباريات مذهلة قادمة، بدءًا من ساوثهامبتون".

أضاف المدرب الهولندي "هذه هي المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لي في الوقت الحالي، لأنها المباراة القادمة. اللقاءان الآخران ليس لهما تأثير على اختياري للفريق أمام ساوثهامبتون، تركيزي فقط ينصب على المواجهة القادمة ومحاولة التعرف على طريقة لعب الفريق المنافس ومدى لياقتهم البدنية".

أوضح سلوت، في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي "أود أن أقول إن ساوثهامبتون فريق قادر على جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا. لقد شاهدتهم يلعبون ضد مانشستر سيتي وأرسنال وولفرهامبتون. إنهم قادرون على مواجهة فرق مثلنا".

أكد مدرب ليفربول "لقد كانوا غير محظوظين بعض الشيء ولديهم أسلوب لعب جيد جدا".

واختتم سلوت تصريحاته قائلا "يقول الجميع إن مواجهتي مانشستر سيتي وريال مدريد صعبان، لكنني أعتقد أن مباراة ساوثهامبتون ستكون صعبة أيضا".