منة فضالي تنعى مي عز الدين في وفاة والدتها

الفجر الفني
منة فضالي
منة فضالي

 

 

حرصت الفنانة منة فضالي على نعي الفنانة مي عز الدين في وفاة والدتها ، الذي رحلت عن عالمنا منذ ساعات بعد صراع مع المرض.


ونشرت منة فضالي صورة مي ووالدتها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقة :"لا حول ولا قوه إلا بالله حببتي ربنا يصبر قلبك و يرحمها برحمته ربنا يقويكي على فراقها ".

 


واستكملت :"في ذمه الله والدة صديقتي مي عز الدين، ربنا  يرحمك طنط مها كنتي جميلة وطيبة
ارجو قراءه الفاتحة".

 

آخر أعمال الفنانة منة فضالي


وفي سياق آخر شاركت الفنانة منة فضالي حديثًا في مسلسل "محارب" الذي تم طرحه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 عبر قناة سي بي سي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي.

 

أبطال مسلسل محارب

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل محارب شارك به نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، تامر عبد المنعم، وآخرين من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل

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