ينتظر إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، عودة نجمه كالوم ويلسون من الإصابة، لا سيما في ظل القدرات التي يتمتع بها من أجل إحداث الفارق للفريق.

مدرب نيوكاسل ينتظر عودة كالوم ويلسون بفارق الصبر

ويستعد نيوكاسل لملاقاة ضيفه ويستهام يونايتد يوم الاثنين القادم، في ختام مباريات المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويسعى نيوكاسل صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، لتحقيق انتصاره السادس في البطولة خلال الموسم الحالي والثالث على التوالي، أمام ويستهام، الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

وقال هاو في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة للحديث عن اللقاء "كالوم ويلسون بخير. سيتدرب مع المجموعة اليوم. سنرى ما إذا كان جاهزا للعب أمام ويستهام، هناك فرصة لمشاركته ولكننا بحاجة لتجاوز الأيام القليلة القادمة".

أضاف مدرب نيوكاسل "أعتقد أن أهم شيء هو عودة كالوم وعندما يعود، سيكون بمقدوره المساهمة وإحداث الفارق خاصة على الصعيد الهجومي. نحن نعلم أهميته ولكن من الواضح أنه في مرحلة حساسة من عملية إعادة التأهيل لأنه يتعين عليك إدارة أجزائها الأخيرة بشكل صحيح".

وشدد هاو في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "نحن بحاجة للتعلم من المشكلات السابقة التي واجهناها ومحاولة التغلب عليها".

وتحدث هاو عن جاهزية كيران تريبيير، حيث قال "أعتقد أنه أقرب قليلًا. لقد تدرب أمس الخميس بشكل جيد، وشعر بأنه على ما يرام، ولم تظهر عليه أي أعراض سيئة".

واستدرك "لكن هذا كان أول يوم تدريب له معنا، لذا مرة أخرى، نحن في وضع مماثل فيما يتعلق بأننا في نهاية إعادة التأهيل حيث ينبغي عليك التعامل مع الأيام القليلة المقبلة".

وفيما يتعلق بحالة إميل كرافت، لاعب الفريق، صرح هاو "لقد خضع لعملية جراحية. نتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع. إنها ضربة موجعة لنا أن نخسر إميل الذي كان يقدم أداءً ثابتًا للغاية".