العثور على جثة طالب مصاب بعدة طعنات في محافظة المنيا

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بوابة الفجر

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طالب في العقد الثاني من العمر مصاب بعدة طعنات في احدي قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور أهالي قرية العصيات التابعة لمجلس قروي الشيخ فضل، بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، على  جثة طالب في العقد الثاني من العمر، مصابة بعدة طعنات بألة حادة في الصدر.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة "ع.ا" 13 سنة، طالب، ومقيم بقرية العصيات بمركز بني مزار، مصاب بعدة طعنات بألة حادة في الصدر.


تم نقل الجثة إلي مشرحة مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، عقب مناظرة النيابة العامة.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تكثف الأجهزة الامنية في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا من التحريات  عن الواقعة، من أجل كشف أسباب وملابسات الجريمة.

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