الإهمال والعبث إصابة اثنين بطلق ناري بالبطن بطريق الخطأ بمركز البلينا بسوهاج.. التفاصيل

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، أصابة المدعو "كارم" ونجل عمومته "احمد" مصابان بطلق ناري بالبطن، انة اثناء عبث رفيقهم بسلاح كان بحوزته،اثناء تواجدهم بأرض زراعية خلف المنزل،خرجت منه طلقات بطريق الخطأ،مما أدى لإصابتهم ونقلهم لمستشفى البلينا المركزى.

تعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزى، بوصول المدعو "كارم.ح.م" 17 سنه طالب، مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى، ونجل عمومته المدعو "احمد.ب.ا" 32 سنه عامل زراعى، مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى أيضًا، ومقيمان دائره المركز،تم نقلهم إلى مستشفى البلينا المركزى.

أفاد كل من:-

شقيق الأول المدعو "عبد اللاه.ح.م" 32 سنه عامل زراعى، وشقيق الثانى المدعو "محمد.ب.ا" 25 سنه عامل زراعى،ومقيمان بذات الناحية.

وبالانتقال والفحص قرر الأول بأنه أثناء تواجده بأرض زراعية خلف مسكنه وبصحبة المصابان المذكوران وبرفقتهم المدعو "مرتضى.م.ع" 21 سنه عامل ومقيم قنا، حال عبث الاخير بسلاح كان بحوزته،خرجت منه عدت طلقات،بطريق الخطأ،احدثت إصابتهما دون قصد منه،وايد الثانى ما جاء بأقوال الأول، ونفى الشبهه الجنائية.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.