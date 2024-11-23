حمادة طلبة: هذه أسلحة المصري البورسعيدي..وأتمني مشاركة شيكابالا أساسيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفوز على المصري البورسعيدي سيكون هاما للغاية من أجل مواصلة الانتصارات وصدارة ترتيب بطولة الدوري المصري.

حمادة طلبة: هذه أسلحة المصري البورسعيدي..وأتمني مشاركة شيكابالا أساسيا

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، المذاع مع الإعلامي أحمد علي، على قناة نادي الزمالك: "كابتن علي ماهر مدرب مميز في المباريات الكبيرة ويجب على جوميز أن يكون لديه حذر دفاعي وخاصة وسط الملعب والفريق البورسعيدي يمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم".

وأضاف: "الزمالك لديه مجموعة من اللاعبين المميزين وأتمنى أن يشارك شيكابالا أساسيا أمام المصري ومستواه جيد للغاية ويؤدي بشكل رائع خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح: "من الممكن أن لا يشارك زيزو أساسيا أمام المصري بسبب الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "صلاح محسن من أخطر أسلحة نادي المصري البورسعيدي وهو لاعب مميز وخطير للغاية داخل منطقة الجزاء".
 

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