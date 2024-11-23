نجم ليجانيس يتحدى ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة معا.. تصريحات نارية

تحدث مارك ميتروفيتش نجم فريق ليغانيس عن مواجهة ريال مدريد وكيليان مبابي في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر.

يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق ليغانيس يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباراة ريال مدريد ضد مضيفه ليغانيس على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط، ويدير اللقاء تحكيميا خافير روخاس الذي أدار ١٣٨ مواجهة في الدوري الإسباني، واحتسب ١٧ بطاقه حمراء و٣٦ ضربة جزاء.

تحدي صارخ من نجم ليغانيس

قال ماركو ميتروفيتش لاعب ليغانيس الجميع اعتقد أن مبابي سيأتي ويسجل 3 أهداف في كل مباراة لكن كرة القدم مؤلفة من 11 ضد 11، وعن الافضل بين مبابي أم فينيسيوس قال ان كلاهما لاعبان رائعان.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في مسابقه الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن المتصدر برشلونة، لكن مع مباراة اقل للمريجني أجلت ضد فالنسيا بسبب السيول التي ضربت مناطق مختلفة في المدينة.

