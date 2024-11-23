نجم ليجانيس يتحدى ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة معا.. تصريحات نارية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث مارك ميتروفيتش نجم فريق ليغانيس عن مواجهة ريال مدريد وكيليان مبابي في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر.

يلتقي فريق ريال مدريد مع فريق ليغانيس يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباراة ريال مدريد ضد مضيفه ليغانيس على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط، ويدير اللقاء تحكيميا خافير روخاس الذي أدار ١٣٨ مواجهة في الدوري الإسباني، واحتسب ١٧ بطاقه حمراء و٣٦ ضربة جزاء.

txt

عاجل.. ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

txt

بونيفاس يغيب عن ليفركوزن بسبب الإصابة.. وألونسو يرد على شائعات رحيله

تحدي صارخ من نجم ليغانيس

قال ماركو ميتروفيتش لاعب ليغانيس الجميع اعتقد أن مبابي سيأتي ويسجل 3 أهداف في كل مباراة لكن كرة القدم مؤلفة من 11 ضد 11، وعن الافضل بين مبابي أم فينيسيوس قال ان كلاهما لاعبان رائعان.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في مسابقه الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن المتصدر برشلونة، لكن مع مباراة اقل للمريجني أجلت ضد فالنسيا بسبب السيول التي ضربت مناطق مختلفة في المدينة.
 

مواد متعلقة

حمادة طلبة: هذه أسلحة المصري البورسعيدي..وأتمني مشاركة شيكابالا أساسيا

مدرب نيوكاسل ينتظر عودة كالوم ويلسون بفارق الصبر

الأكثر قراءة

محمود عامر لـ "الفجر الفني": أسرار وكواليس جديدة في "المداح 5".. وحمادة هلال لديه كاريزما واحترام للجميع (حوار)

نجم ليجانيس يتحدى ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة معا.. تصريحات نارية

كولر: الأهلي لم يستغل الفرص أمام الاتحاد السكندري وغير سعيد بالتعادل

ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟

حمادة طلبة: هذه أسلحة المصري البورسعيدي..وأتمني مشاركة شيكابالا أساسيا

عاجل.. ضربة موجعة قوية لبرشلونة قبل مواجهة سيلتا فيجو

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × القادسية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

عاجل بالأسماء.. حركة تكليفات وتنقلات بأجهزة المدن الجديدة