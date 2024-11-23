إيرادات "Inside Out 2" تتجاوز المليار والنصف دولار.. رحلة مشاعر جديدة!

حققت إيرادات فيلم الرسوم المتحركة "Inside Out 2" نجاحًا مذهلًا، حيث وصلت إلى مليار و698 مليون و217 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي منذ طرحه في 14 يونيو الماضي. يُعتبر هذا الفيلم من إنتاج شركة ديزني، وهو استكمال للجزء الأول الذي حظي بإشادة واسعة من الجماهير والنقاد على حد سواء.

إيرادات فيلم الرسوم المتحركة "Inside Out 2"

توزعت إيرادات الفيلم بشكل مثير، حيث حقق 652 مليون و980 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، بينما بلغت الإيرادات العالمية مليار و45 مليون و237 ألف دولار. يدور الفيلم حول رحلة جديدة لمشاعر الطفلة الصغيرة التي أصبحت مراهقة، حيث يواصل استكشاف تحديات الحياة والمشاعر المعقدة التي تواجهها.

أحداث فيلم الرسوم المتحركة "Inside Out 2"

أحداث الفيلم تتناول قصة الفتاة وعائلتها، وتعرض الصراعات التي تواجهها مع المجتمع المحيط بها، من خلال تصوير عواطفها ومشاعرها الداخلية. تم تقديم الشخصيات بصوت مجموعة من النجوم اللامعين مثل ديان لين، إيمي بوهلر، وكايل ماكلاشلان، مما أضاف عمقًا كبيرًا للعمل.

الفيلم من إخراج كيلسي مان، وتأليف ميج ليفوف، ويجمع بين الأسماء اللامعة مثل مايا هوك وتوني هال وليزا لابيرا. تبلغ مدة عرض الفيلم 94 دقيقة، وهو يعكس رحلة عاطفية مميزة تأسر القلوب.

كان الجزء الأول من الفيلم قد عُرض لأول مرة في الدورة الـ68 لمهرجان كان السينمائي، حيث ترك انطباعًا قويًا لدى الحضور. وتوالت العروض في الولايات المتحدة بدءًا من 19 يونيو 2015، وفي الشرق الأوسط في 6 أغسطس من نفس العام، حيث تلقى الفيلم مراجعات إيجابية ونجح في كسب إعجاب الجمهور.

"Inside Out 2" ليس مجرد فيلم، بل هو تجربة عاطفية تجسد واقعنا اليوم، مما يجعله واحدًا من أبرز نجاحات السينما الحديثة.