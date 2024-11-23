أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسيل كولر، أن الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام الاتحاد السكندري، ولم يستغل الفرص التي أتيحت له، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين مساء الجمعة على استاد السلام وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ‏إطار منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري.‏

كولر: الأهلي لم يستغل الفرص أمام الاتحاد السكندري وغير سعيد بالتعادل

وقال كولر- في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة- "الأهلي نجح في خلق العديد من الفرص في الشق ‏الهجومي، وأهدر العديد من الأهداف بسبب عدم إنهاء الهجمات بالشكل المناسب".

وأشار المدير الفني إلى أن الأهلي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، ولكن في الشوط ‏الثاني تحسن الأداء بشكل أكبر، وسجل الفريق هدفًا من ركلة جزاء.‏

وأضاف أن الاتحاد السكندري استغل خطأ دفاعيا وسجل هدف التعادل، ‏وأنه غير سعيد بالنتيجة.‏

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول وبفارق الأهداف عن كل من بيراميدز صاحب المركز الثاني، وعن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.