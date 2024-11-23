موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الثانية عشر.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • ليستر سيتي ضد تشيلسي في تمام الثانية والنصف.
  • برونموث ضد برايتون في تمام الخامسة.
  • آرسنال ضد نويتغهام فورست في تمام الخامسة.
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مانشستر سيتي يضع ثنائي بايرن ميونيخ ضمن اهتمامه

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سعر مرموش يُقربه من ليفربول

  • استون فيلا ضد كريستال بالاس في تمام الخامسة.
  • إيفرتون ضد برينتفورد في تمام الخامسة.
  • فولهام ضد وولفرهامبتون في تمام الخامسة.
  • مانشتر سيتي ضد توتنهام في تمام السابعة والنصف.

يمكنكم متابعة المباريات عبر قنوات SSC السعودية، وBeiN Sport.

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