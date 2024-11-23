يشهد اليوم السبت العديد من المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة الثانية عشر.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليستر سيتي ضد تشيلسي في تمام الثانية والنصف.

برونموث ضد برايتون في تمام الخامسة.

آرسنال ضد نويتغهام فورست في تمام الخامسة.

استون فيلا ضد كريستال بالاس في تمام الخامسة.

إيفرتون ضد برينتفورد في تمام الخامسة.

فولهام ضد وولفرهامبتون في تمام الخامسة.

مانشتر سيتي ضد توتنهام في تمام السابعة والنصف.

يمكنكم متابعة المباريات عبر قنوات SSC السعودية، وBeiN Sport.