موعد مباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي اليوم السبت 23-11-2024 على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل البلوز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل فريق ليستر سيتي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة خمس مواجهات.

موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

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