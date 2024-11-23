موعد مباراة أستون فيلا أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا مع نظيره كريستال بالاس مساء اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 على ملعب "فيلا باريس"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مواجهات.

موعد مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Xtra 1HD، بتعليق المعلق باسم الزير.

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