موعد مباراة أرسنال أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي آرسنال نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويحتضن ملعب "الإمارات"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي آرسنال ونوتنجهام فورست اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

موعد مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.