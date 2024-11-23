موعد مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام يوم السبت 23 نوفمبر 2024 على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرمن الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

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موعد مباراة ليستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD 1 بنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام.

خسر مانشستر سيتي من برايتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج كما خسر توتنهام من إيبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

موقف مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

احتل مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 91 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 28 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين احتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 66 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 12 مباراة.

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