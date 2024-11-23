موعد مباراة الجونة ضد غزل المحلة في دوري "نايل" والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يترقب محبي وعشاق كرة القدم المصرية مباراة الجونة وغزل المحلة وذلك ضمن منافسات الدوري المصري في الموسم الحالي.

موعد مباراة الجونة وغزل المحلة في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الجونة وغزل المحلة يوم السبت 23 نوفمبر 2024 على ستاد خالد بشارة معقل الجونة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري في الموسم الحالي.

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التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة الجونة وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية والتي تبث مباريات الدوري المصري في الموسم الحالي.

تعادل الجونة مع زد إف سي سلبيا في الجولة الثانية من الدوري المصري كما تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلي سلبيا في نفس الجولة.

يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد نقطتين في جدول الدوري المصري بينما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد نقطة واحدة.

موقف الجونة وغزل المحلة في الدوري المصري

احتل الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 39 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر 13 مباراة.

في حين صعد غزل المحلة إلى الدوري المصري في الموسم الحالي بعد أن تمكن من احتلال المراكز المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم الماضي.

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