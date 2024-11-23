موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو آلافيس والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة سهلة نسبيًا أمام ديبورتيفو آلافيس، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد يواجه ديبورتيفو آلافيس في الليجا

ويستضيف أرضية ملعب ميتروبوليتانو معقل الأتلتي، المواجهة الحماسية بين أتلتيكو مدريد وديبورتيفو آلافيس، تحت صافرة الحكم الإسباني الشاب فيكتور جارسيا فيردورا البالغ من العمر 30 عاما.

ويحتل الأتلتي المركز الثالث في ترتيب جدول الليجا برصيد 26 نقطة، بينما يأتي ديبورتيفو آلافيس في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

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موعد مواجهة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني

تنطلق المواجهة، يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة والربع بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2024/2025، وتحديدًا على قناة bein sports 3.

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