تكريم مدير "دسيا الإعدادية" وإحالة 8 معلمين للتحقيق بالابتدائية بغرب الفيوم

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جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية شهد خلالها طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة دسيا الابتدائية - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور الدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية.

 

حضر وكيل الوزارة، طابور الصباح وتحية العلم، وتفقد الفصول الدراسية، وقرر إحالة 8 معلمين للتحقيق بسبب تغيبهم عن المدرسة.

كما كلف وكيل الوزارة إدارة المتابعة بالمديرية، والتعليم الابتدائى بالمديرية، بتفقد ومتابعة المدرسة اليوم، وإعداد تقرير شامل عن المدرسة، وكذلك تكليف مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، بمتابعة المدرسة بصفة يومية ولمدة أسبوع،وإعداد تقرير شامل فى نهاية الأسبوع للعرض على السيد وكيل الوزارة.

 

وفي سياق متصل، تابع وكيل الوزارة، مدرسة دسيا الإعدادية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.  

 

قرر وكيل الوزارة تكريم مدير المدرسة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، ووضع برنامج لمعالجة الطلاب الضعاف بالمدرسة، وارتفاع نسبة حضور الصف الثالث الإعدادي، وتفاعل المعلمين والمعلمات بالفصول الدراسية، وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

 

كما أشاد مدير تعليم الفيوم، بالجهد المتميز المبذول في العمل، من خلال طلاء الفصول الدراسية بالمدرسة، حيث تم طلاء ودهان الدور الثالث ونصف الدور الثاني بالمدرسة، مشيرا إلى وضع خطة لاستكمال طلاء ودهان باقي الفصول الدراسية بالدور الثاني وحجرات الأنشطة.

 

وتنفيذ مبادرة إزرع شجرة وتجميل المدرسة، حتى تظهر بالشكل الجمالى المناسب، من أجل إتاحة البيئة الجاذبة للطلاب للتعلم والنجاح والتفوق الدراسي.

 

 

 

 

 

 

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الفيوم تعليم الفيوم تكريم مدير تحية العلم احالة 8 معلمين للتحقيق

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