وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري

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وزير الأوقاف أثناء
وزير الأوقاف أثناء تفقده مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال الصيانة والترميم والتجديد لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري (مسجد الغريب) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية.

جاء ذلك في إطار تفقد الوزير للمسجد ومحيطه وملحقاته للوقوف على الحالة الفعلية للمسجد الأثري والتعرف على الجوانب الفنية لجهود الشركة المنفذة، مؤكدًا حرصه وعزمه على تذليل أية عقبة تواجه أعمال الترميم بما يتناسب مع قدسية المسجد ومكانته الأثرية، مشددًا على ضرورة عمل المقايسات اللازمة بما يشمل التكلفة المحدثة لأعمال الصيانة والترميم في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتهيأ المسجد للعبادة واستقبال ضيوف الرحمن.

حضر الجولة الدكتور خالد الكندري، مدير مكتب الزكاة الكويتي بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بنين بالقاهرة، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي. 

وحضر من جانب المقاولون العرب المهندس محمد علوي رئيس قطاع القاهرة الكبرى، والمهندس أشرف أبو علم مدير المشروعات، والمهندس محمد فوزي مدير المشروع، ومن جانب وزارة الأوقاف، السيد عمر فاروق شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف؛ والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة؛ والكاتب الصحفي الأستاذ محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام؛ والمهندس مصطفى عبد العال، مدير عام الشئون الهندسية بالوزارة؛ والدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة.

وحضر من جانب وزارة السياحة والآثار، الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية؛ والدكتور ضياء زهران، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة؛ والأستاذ عمار عفيفي، مدير عام آثار الأزهر والغوري؛ والأستاذ أحمد جابر، مدير منطقة الباطنية؛ إلى جانب مهندسين من الشركة المنفذة.

جدير بالذكر أن مسجد عبد الرحمن مغلق للترميم منذ عام ٢٠٠٨م، وتسلمته شركة المقاولون العرب لعمل الترميم بتاريخ ١٢ من مارس ٢٠٢٣م، وتوقف العمل في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م، واستؤنف العمل مرة أخرى في ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٤م بتوجيه كريم من وزير الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

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