الفجر تُهنيء الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة لتعيينه عضوًا بـ "الأعلى للإعلام"

الفجر السياسي
الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة

تُهنئ أسرة تحرير الفجر، والكاتب الصحفي محمد مسعود رئيس تحرير العدد الورقي، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعيينه عضوًا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتُعرب أسرة تحرير الفجر، عن تمنياتها له بالتوفيق والسداد في المهام التي سُندت إليه من إعلاء الرسالة الإعلامية، وترسيخ الثوابت الراسخة في وجدان المجتمع، مع الاستمرار في تطوير الأداء الإعلامي ليتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، بما يحقق جودة وفاعلية تعكس آمال الشعب وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

عبد المحسن سلامة قرار جمهوري الرئيس عبد الفتاح الفجر الأعلى للإعلام الفجر السياسي

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