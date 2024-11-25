محافظ الدقهلية يؤكد لـ "مجلس جامعة المنصورة" : التعاون الدائم وضع هوية بصرية متكاملة

حضر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين مجلس جامعة المنصورة برئاسة رئيس الجامعة،وبحضور الدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء والكليات المختلفة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته البالغة لتواجده في رحاب جامعة المنصورة العريقة وبين أعضاء هيئة تدريسها،التي أفرزت لمصر والدقهلية الكثير من العلماء والوزراء والمبدعين والمفكرين والتي بفضل تميزها أصبحت المنصورة عاصمة مصر الطبية،ووجه تحية شكر وتقدير لجامعة المنصورة رئيسا وعمداء وأساتذة وباحثين وأبنائنا الطلاب مستقبل هذا الوطن.

وأشار "مرزوق "إلى أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم وتحسين كافة الخدمات للمواطنين، ومشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية،وأعلن "مرزوق "عن تجديد ميثاق التعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة باعتبارها شريك أساسي وذراع المحافظة في تنفيذ وتصميم وتطوير مختلف القطاعات خاصه فيما يتعلق بوضع رؤية بصرية متكاملة للمحافظة تعبر عن تاريخها ومكانتها وعراقتها وأبنائها.

وأكد محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة أهم أذرع المحافظة والجهاز التنفيذي والتي نسعد دائما بمشاركتها معنا في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي،ونحن على ثقة كاملة بالجامعة وأفكارها وكوادرها وشبابها،مشيرا إلى أن النجاح الحقيقي يقوم على التعاون والتكامل بيننا،وأننا جميعا ننصهر في بوتقة واحدة تضمنا ونعمل من أجلها وهي الوطن الغالي علينا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن التعاون والتنسيق يجري بشكل مستمر بين المحافظة وجامعة المنصورة من بشكل متميز وفعال في تحديد الهوية البصرية لمحافظتنا الحبيبة وفيما يخص كافة المجالات وتحسين الخدمات،وأكد على دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار أداء رسالتها العلمية والطبية والبحثية والتعليمية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات.

وتناول محافظ الدقهلية الحديث مع أعضاء مجلس جامعة المنصورة بحضور الدكتور محمد ربيع رئيس جامعة الدلتا الذي عبر عن دعمه الكامل للمحافظة وتقديم المساهمة في وضع هوية بصرية باعتبار جامعة الدلتا جزء من جامعة المنصورة وأحد روافدها التعليمية التي تكمل رسالتها.