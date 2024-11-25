النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الفنانة شمس ضد خبيرة التجميل إيمي تاتو

حوادث
إيمي تاتو
إيمي تاتو

 

 

أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام، نيابةً عن الفنانة شمس نبيل، ضد خبيرة التجميل إيمي تاتو، بتهم تتضمن السب والقذف والتنمر واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة. وكلف النائب العام نيابة جنوب القاهرة الكلية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل البلاغ

ذكر المحامي في بلاغه أن الفنانة شمس فوجئت بفيديو منشور على صفحة إيمي تاتو على موقع "فيسبوك"، يحتوي على اتهامات مشينة بحقها. تضمنت الادعاءات أن شمس كانت في حالة غير طبيعية أثناء زيارتها لمركز التجميل، وأنها تسببت في مشكلة مع سائق تاكسي أدت إلى تدخل الشرطة.

وأضاف المحامي أن الاتهامات لم تتوقف عند الفيديو، حيث قامت المبلغ ضدها بعمل مداخلات هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، وظهرت في برنامج "هي والصبايا" مع الإعلامية ريهام سعيد، مكررة عبارات السب والتشهير.

اتهامات قانونية واضحة

أكد المحامي أن ما صدر عن إيمي تاتو يمثل جريمة سب وقذف واضحة، بالإضافة إلى التنمر والتشهير، مشيرًا إلى أن هذه العبارات أثرت سلبًا على سمعة الفنانة شمس أمام جمهورها، ما يستوجب التحقيق العاجل وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية.

انتظار نتائج التحقيق

من المنتظر أن تبدأ النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى حقيقة الاتهامات واتخاذ اللازم قانونًا بحق الأطراف المعنية.

 

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