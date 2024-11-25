محافظ الدقهلية في جولته بالمنصورة: تكليف رئيس حي غرب بالبدء الفوري في رفع كفاءة الشوارع وإزالة كافة الإشغالات والأكشاك



تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة المنصورة وخلال جولته التفقدية بشوارع الثانوية وكلية الآداب والجلاء وجيهان والترعة وعدد من شوارع حي غرب، كلف رئيس الحي بالبدء الفوري في رفع كفاءة هذه الشوارع ورفع كافة الإشغالات وإزالة كافة التعديات على الشارع العام وتحسين الرؤية البصرية.

ووجه "مرزوق "لرئيس حي غرب باستمرار العمل على رفع أية تجمعات للقمامة في هذه الشوارع ومتابعة نوبتجيات النظافة على مدار اليوم ومتابعة عمل النباشين للحفاظ على مظهر حضاري بكافة شوارع المدينة وكافة المراكز والمدن من أجل المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أننا في مرحلة جديدة من العمل الجاد الذي يخدم أبناء الدقهلية بوضع هوية بصرية متكاملة للدقهلية تحفظ هويتها وتراثها وتاريخها العريق وتبرز إبداعات أبناءها وعلينا جميعا التعاون لتحقيق هذا العمل.

والتقى محافظ الدقهلية بعدد من المواطنين خلال جولته واستمع إلى مطالبهم وأكد أنه حريص على الجولات الميدانية في شوارع المنصورة وكافة المراكز للوقوف على مستوى الخدمات على الطبيعة وتحسينها وتوفيرها لكافة المواطنين.

وأضاف "مرزوق "أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة،وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.