استمرت 4 ساعات..نجاح جراحة عظام ذات مهارة عالية بمستشفى أجا بالدقهلية



كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبى بمستشفى أجا فى إجراء عملية جراحية ذات مهارة استمرت 4 ساعات لمريض تعرض لحادث سير

واضاف وكيل الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 20 عاما تعرض لحادث سير أدي إلى كسر مضاعف متفتت بأسفل عظمة الفخذ والركبة اليمني مع فقدان جزء من عظمة الفخذ وكذلك كسر بالساق اليمني والتي كانت تعرضت لكسر منذ عامين تم تثبيته بواسطة مسمار نخاعي تشابكي وقد أسفر الحادث الجديد عن اعواج المسمار .

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن التحدي الكبير كان في كيفية إستخراج المسمار النخاعي المعوج من الساق، وهز ما نجح به الفريق الطبى باستخدام طريقة جديده لأول مرة يتم اجراءها بمستشفى أجا.

وأوضح البيلى أنه تم عمل شق عظمي أسفل عظمة الساق اليمني لإستخراج المسمار المعوج وتركيب مسمار نخاعي تشابكي جديد كما تم بنفس العمليه تركيب جهاز اليزاروف لإعادة تكوين عظام الركبة والفخذ الأيمن.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة من الفريق الطبى بمستشفى أجا وفى مقدمتهم الدكتور سامر خلاف مدير المستشفى متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

