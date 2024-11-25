ضبط مسن هتك عرض 4 شقيقات بكفر شكر

محافظات
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم بقرية أسنيت، بمدينة كفر شكر، بتهمة هتك عرض 4 شقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام مُسن بالتعدي على 4 فتيات وهتك عرضهن ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر قيام عاطل يدعي «ي.ع.س»، بالتعدي جنسيًا على 4 فتيات شقيقات، بقرية أسنيت دائرة المركز وهن كلا من  "ل.أ.س"، 18 سنة، و"ي.أ.س"، 16 سنة، و"م.أ.س"، 14 سنة، و"م.أ.س" 9 سنوات، وجميعهن شقيقات مقيمات بقرية أسنيت كفر شكر، حيث أفادت تحريات المباحث أن الأب والأم محبوسين على ذمة إحدى قضايا التبديد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أمنية بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبد الحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن، معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4408 إدارى مركز شرطة كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكذلك عرض الفتيات على الطب الشرعي.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية هتك عرض مدينة كفر شكر مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

إصابة سيدة بطلق ناري بالرأس خلال مشاجرة بالقليوبية

السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بمدينة كفر شكر

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 7 ساعات

مصرع شخصين باختناق وإصابة 3 أشخاص آخرين في حريق مصنع بالقناطر

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

إصابة 3 أشخاص في حريق نشب بمصنع للورق بالقناطر الخيرية

الإعدام شنقا لحفيد وصديقه قتلا الجدة بالقليوبية

دخول سيارة نقل في البلدورات في الجزيرة الوسطى بكفر شكر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

خلافات عائلية في جنازة محمد رحيم وحل الأزمة بتدخل مصطفى كامل

موعد مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وفينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

واتساب سلاح ذو حدين.. تعرف على أهم استخداماته وأضراره

البيض: فوائده الصحية وأبرز الاختلافات بين الأبيض والأحمر