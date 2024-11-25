ضبط مسن هتك عرض 4 شقيقات بكفر شكر

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم بقرية أسنيت، بمدينة كفر شكر، بتهمة هتك عرض 4 شقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام مُسن بالتعدي على 4 فتيات وهتك عرضهن ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم حسين فتحي رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر قيام عاطل يدعي «ي.ع.س»، بالتعدي جنسيًا على 4 فتيات شقيقات، بقرية أسنيت دائرة المركز وهن كلا من "ل.أ.س"، 18 سنة، و"ي.أ.س"، 16 سنة، و"م.أ.س"، 14 سنة، و"م.أ.س" 9 سنوات، وجميعهن شقيقات مقيمات بقرية أسنيت كفر شكر، حيث أفادت تحريات المباحث أن الأب والأم محبوسين على ذمة إحدى قضايا التبديد.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية أمنية بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبد الحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن، معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4408 إدارى مركز شرطة كفر شكر، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكذلك عرض الفتيات على الطب الشرعي.