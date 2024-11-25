عاجل.. مد أجل النطق بالحكم في اعادة محاكمة عنصر إرهابي ببولاق الدكرور

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر مد أجل النطق بالحكم في اعادة محاكمة المتهم محمد عاطف ابراهيم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. لجلسة غدا الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكانت قد حصلت "بوابة الفجر" علي شهادة ضابط الأمن الوطني في واقعة ضبط عنصر ارهابي من جماعة الاخوان المحظورة في القضية رقم 24701 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 6442 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة

حيث شهد نقيب شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطني بأن تحرياته السرية توصلت لاضطلاع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بإصدار تكليفاتهم الأعضاء المكتب الإداري بمحافظة الجيزة لمعاودة إحياء نشاطهم التنظيمي مرة أخرى واستقطاب عناصر جديدة وفي سبيل أنفاذ مخططهم التنظيمي أعدوا خطة من عدة محاور متمثلة في توفير الدعم المالي العناصر التنظيم بجناحيه (ثوري، عسكري)، القيام بأعمال الشغب والعنف لإشاعة الفوضى بالبلاد، محاولة خلق مناخ ثوري لتصعيد نشاطهم العدائي، وقد أردف أن من ضمن العناصر القائمة على تنفيذ المخطط الإرهاب المتهم، وقد أضاف أن الأخير منضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية منذ فترة زمنية طويلة وهو عضو فعال بها ويقوم بالمشاركة مع جماعة الإخوان في فعالياتهم ولقائتهم واعمالهم التخريبية ضد الدولة ومؤسساتها وأضاف أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۵ من ضبط المتهم وبتفتيشه وسكنه عثر بحوزته على عدد من المحررات التنظيمية تؤكد انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية.

حيث اتهمت النيابة العامة المتهم محمد عاطف إبراهيم عبد الحميد ـ محبوس ـ السن، 26 عام - طالب -

بأنه في تاريخ سابق على 2023/12/17 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور انضم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضم لجماعة الإخوان وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.