الفجر تُهنيء الإعلامي أحمد المسلماني لتعيينه رئيسًا لـ "الوطنية للإعلام"

الفجر السياسي
الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

تُهنئ أسرة تحرير الفجر، والكاتب الصحفي محمد مسعود رئيس تحرير العدد الورقي، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، الإعلامي أحمد المسلماني، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعيينه عضوًا في الهيئة الوطنية للإعلام.

وتُعرب أسرة تحرير الفجر، عن تمنياتها له بالتوفيق والسداد في المهام التي سُندت إليه من إعلاء الرسالة الإعلامية، وترسيخ الثوابت الراسخة في وجدان المجتمع، مع الاستمرار في تطوير الأداء الإعلامي ليتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، بما يحقق جودة وفاعلية تعكس آمال الشعب وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

الفجر أحمد المسلماني قرار جمهوري الهيئة الوطنية للإعلام الفجر السياسي
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