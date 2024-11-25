السكة الحديد تكشف حقيقة وفاة 30 من حفظة القرآن في حادث قطار

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما نشر على وسائل التواصل الإجتمامي بخصوص حادث تصام جرار قطار بأتوبيس يحمل 30 طالبا وطالبة ما أدى إلى مصرعهم جميعا.

وأكدت الهيئة في بيان، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وحركة مسير القطارات طبيعة ولا يوجد أي شئ غير طبيعي.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بتحري الدقة في ما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية لعدم نشر أخبار كاذبة وتعرضهم للمسائلة القانونية.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية نحو من قامو بالنشر.