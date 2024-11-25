تقليل زمن تقاطر مترو الأنفاق غدا بسبب مباراة الأهلي وأبيدجان
قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الأخضر" اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل حركة الركاب غدًا الثلاثاء بمناسبة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان.
وجاءت أبرز هذه الإجراءات تقليل زمن التقاطر بين القطارات لضمان سهولة التنقل للجماهير.
تفاصيل القرار:
- سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف في المسافة بين محطتي الكيت كات وعدلي منصور قبل المباراة وبعدها.
- بالنسبة للركاب القادمين من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، سيكون زمن التقاطر بين القطارات نحو 9 دقائق.
القرار يأتي ضمن جهود الشركة لتيسير حركة الركاب وتوفير خدمات مريحة خلال الفعاليات الجماهيرية الكبيرة.