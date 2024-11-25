تقليل زمن تقاطر مترو الأنفاق غدا بسبب مباراة الأهلي وأبيدجان

أخبار مصر
بوابة الفجر

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الأخضر" اتخاذ إجراءات خاصة لتسهيل حركة الركاب غدًا الثلاثاء بمناسبة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان. 

وجاءت أبرز هذه الإجراءات تقليل زمن التقاطر بين القطارات لضمان سهولة التنقل للجماهير.

تفاصيل القرار:

  • سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف في المسافة بين محطتي الكيت كات وعدلي منصور قبل المباراة وبعدها.
  • بالنسبة للركاب القادمين من محطتي جامعة القاهرة أو محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، سيكون زمن التقاطر بين القطارات نحو 9 دقائق.

القرار يأتي ضمن جهود الشركة لتيسير حركة الركاب وتوفير خدمات مريحة خلال الفعاليات الجماهيرية الكبيرة.

مترو الانفاق مترو الخط الثالث الأهلي أبيدجان الأهلي وأبيدجان

مواد متعلقة

شاهد بالبث المباشر الأهلي السعودي اليوم.. مشاهدة الأهلي السعودي × العين بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالنصف الثاني لمحطة مترو المطبعة

غلق كلي بشارع الهرم بسبب أعمال محطة مترو المطبعة.. تعرف على التحويلات المرورية

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة

خلافات عائلية في جنازة محمد رحيم وحل الأزمة بتدخل مصطفى كامل

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

موعد مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وفينورد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

واتساب سلاح ذو حدين.. تعرف على أهم استخداماته وأضراره

فاروق فلوكس يكشف سر لقبه الطريف