محافظ أسوان يشارك في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة بمركز المنارة

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى افتتاح معرض "الملتقى الصناعي" الثالث الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، والمقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وشهدت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة عرض مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بأسوان.



ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن محافظة أسوان تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى في الجمهورية الجديدة، ومن بينها مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، والتي تتكاتف الجهود من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة فى ظل التيسيرات والتسهيلات والغير مسبوقة التي قدمتها الدولة لتشجيع الشباب والمستثمرين من أبناء النوبة لسرعة تشغيل 308 وحدة وورشة حرفية بهذه المنطقة بشكل كامل.



مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لتقديم كل التسهيلات لتشغيل المنطقة الصناعية وتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.