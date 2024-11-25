منطقة البحيرة الأزهرية تحتفل بمرور 17 عاما علي تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر (صور)

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جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، احتفالية منطقة البحيرة الأزهرية، بمناسبة مرور 17 عامًا على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وذلك بحضور الدكتور منصور أبو العدب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، والشيخ أحمد أبو المجد، ممثل منطقة الوعظ، والدكتور محمد المغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتور محمد عاشور، مدير فرع المنظمة بالبحيرة، والقس يوئيل صبحي والدكتور بشارة عبد المالك ممثلي الكنيسة، وعدد من الائمة وطلاب الأزهر.

حيث أقيمت الفعالية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، واستهلت بجولة داخل مكتبة الطفل، حيث تم استعراض إصدارات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف الموجهة للنشء، مثل مجلة "نور للأطفال"، والتى شرفت بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والفكر الوسطي.

كما تم تفقد قاعة تدريب تُعقد بها دورة تدريبية ليوم واحد تحت عنوان "الفهم الصحيح لآيات القرآن الكريم"، بمشاركة عدد من وعاظ الأزهر الشريف، وتم الإشادة بتلك الدورات التى تستهدف تعزيز الفهم المعتدل لنصوص القرآن الكريم ونشر قيم التسامح. 

وافتتح الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض فيديو تعريفى عن نشأة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف واصداراتها المختلفة واهدافها لمواجهة الأفكار المغلوطة ونشر الوسطية من خلال أكثر من 500 ندوة والف فيديو توعوى لخريجى الازهر.

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور حازم الديب تحيات وتقدير الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مؤكدا على الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف ومنظمته العالمية في نشر الفكر الوسطي ونبذ التعصب، معربا عن فخره بوجود فرع للمنظمة على أرض البحيرة والتى تعد مرجعا دينيا يهدف إلى التواصل بين الأزهر  الشريف وخريجيه والحفاظ على هوية الأزهر. 

كما أكد أن الدولة المصريه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تألوا جهدا فى دعم الأزهر الشريف ومؤسساته لاداء رسالته السامية، كما أن محافظة البحيرة تحرص على توفير كافة أوجه الدعم للمنطقة والمعاهد والكليات الأزهرية الموجودة على أرض البحيرة.

وأشاد نائب المحافظ بالدور الذي تقوم به منطقة البحيرة الأزهرية في تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات، والمشاركة بفاعلية بالمبادرة الرئاسية "بداية" التي تهدف إلى تثقيف الشباب وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، وتوجيه جهود المؤسسات التعليمية والدينية نحو بناء أجيال تنشر قيم التسامح والمحبة.

وفي كلمته أكد الدكتور منصور أبو العدب، أن رسالة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تتمثل في نشر الوسطية والتسامح والمحبة بين ربوع مصر والعالم.

وأشار الدكتور أحمد أبو المجد إلى أن مناهج الأزهر الشريف تعتمد على تعزيز التدين والأخلاق وحب الوطن، وتحصين العقول ضد الفكر المتطرف.

فيما أعرب الدكتور محمد المغازي عن فخره بدور المنظمة، داعيًا إلى انضمامها لمنظمات عالمية مثل اليونسكو والأمم المتحدة، لتعزيز رسالتها السامية على المستوى الدولي.

كما نقل القس يوئيل صبحي، تهنئة الأنبا باخوميوس، مؤكدًا على التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية والأزهر الشريف في تعزيز القيم الإنسانية والدينية، واصفًا خريجي الأزهر بمنارة لمصر في العالم لنشر الفكر الوسطي ومواجهة الأفكار المتطرفة وبناء أجيال تحمل راية المحبة والتسامح وحب الوطن.

البحيرة

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