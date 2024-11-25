مصرع فتاة على يد والدها وشقيقها بكفر شكر لسبب صادم

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية غموض العثور على جثة فتاة في نهر النيل، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها وشقيقها قاما بقتلها لارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص وإلقاء جثتها في نهر النيل، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي ملابسها طافية على مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء كفر شكر في محافظة القليوبية.

توصلت التحريات أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي جلبابا نبيتي مقطوع من عند فتحة الصدر مع وجود شال حول الرقبة، مبينا آثار خنق.

أضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها وشقيقها بسبب ارتباط المجني عليها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص، وقاما بقتلها خنقا وطعنها بالرقبة وإلقاء جثتها في نهر النيل.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة دفاعا عن الشرف.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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