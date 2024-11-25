"ترسيخ المبادىء والقيم للحفاظ على أمن الوطن "ندوة بمركز إعلام برج العرب ضمن فعاليات مبادرة بداية



نظم مركز إعلام برج العرب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلى، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، اليوم الاثنين ندوة بعنوان، “ترسيخ المبادىء والقيم للحفاظ على أمن الوطن” وذلك بمدرسة العامرية الثانوية بنات، افتتحت الندوة مديرة المركز ابتسام عبد العزيز، حيث اوضحت جهود قطاع الإعلام الداخلى فى التوعية بكافة القضايا لجميع الفئات، وتعزيز التوعية والولاء والانتماء للوطن والحفاظ على مقدراته.

وتحدثت منال حمدى المسئولة الاعلامية بإدارة العامرية التعليمية ان المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان لها عدة أهداف منها أهداف وجدانية وهي حب الشباب للمشاركة فى تلك المبادرة وأهداف معرفية وهى إجادة التعامل مع تلك المبادرة الرئاسية لبناء مجتمع افضل

كما أوضح الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الفتوى والوعظ بالازهر الشريف، بالاسكندريةان مواقع التواصل ممكن ان تكون أداة إيجابية للتواصل والتغيير الاجتماعى اما إذا استخدمت استخدام سيىء يكون لها خطورتها على الأمن العام وذكر خطورةمواقع التواصل وان هناك خطة خفية لتدمير الاجيال المستقبلية ونشر الشائعاتوالتحريض على العنف والكراهية.

لذلك وضع الحل والعلاج حتى نتجنب الاستخدام السلبى لمواقع التواصل هو أن نعرف فيمتنا ودورنا ونحدد الهدف ونسعى اليه للاستفادة والحفاظ على القيم والمبادئ بقراءة القرآن وتدبره والعمل به وتجنب أصدقاء السوء من أحدد المثبتات حيث أن الصديق الحق يزيدك علم ومعرفة وثقة بالنفس والمرء على دين خليله ونهى فضيلة الشيخ عن عرض الصور والمواقف الحياتية فى مواقع التواصل الاجتماعى.