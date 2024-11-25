بالصور.. مديرية أمن الأقصر تعلن 129 فائزا برحلات الحج بقرعة 2025

شهدت قاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات الإعلان عن الفائزين بقرعة الحج لموسم 2025، وهم 129 فائزا.

فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م لدى مديرية أمن الأقصر.

حضر فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر التابعة لوزارة الداخلية والمقامة تحت إشراف اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء شريف راضي مساعد مدير الامن للشئون المالية والادارية، واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بالمديرية، واللواء أحمد كامل عن قطاع التفتيش والرقابة بالمديرية، والعميد محمود الشريف من الأمن العام، والعميد خالد الصعيدي مفتش الادارة العامة للشئون الادارية، والمقدم عبدالحميد حامد من الأمن الوطني، وعددا من القيادات الأمنية.



وتضمنت فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر لعام 2025، الإعلان عن الفائزين عن طريق الحاسب الآلي للقرعة العلنية دون تدخل بشري، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة غمرت قلوب ووجوه حجاج بيت الله الحرام من أبناء الأقصر الفائزين.



وجرى الإعلان عن 129 فائزا من أصل 538 متقدما، إذ فاز بالتزكية 2 من كبار السن مقيمان دائرة مركز شرطة الأقصر، وجاء 127 فائز برحلة الحج إلى الأراضي المقدسة كالتالي، عن دائرة بندر الأقصر 37 شخصا، عن دائرة مركز شرطة الأقصر "البياضية" 20 شخصا، عن دائرة أرمنت 12 شخصا، عن دائرة القرنة 14 شخصا، عن دائرة إسنا 35 شخصا، وعن دائرة طيبة 9 أشخاص.



جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، قد حددت الشروط العامة فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية؛ حيث لا يقل السن عن 25 عامًا "رجال - سيدات" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن (70 عامًا) فأكثر أو ذوي الهمم، ولا يقل السن عن 12 عامًا للمرافق غير الوجوبي وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها.

ويعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

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