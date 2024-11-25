اتحاد مستثمرى المشروعات: الصناعة تحتاج إلى ضخ استثمارات حكومية مباشرة فى استيراد وتجارة خطوط الإنتاج الحديثة



أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات جديدة بشكل مباشر وسريع فى مجال تجارة واستيراد خطوط وماكينات الانتاج الحديثة من الخارج لدعم الصناعات المحلية وتشجيع صغار المنتجين.

وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن العالم كله يشهد موجات تضخمية وارتفاع فى الأسعار وتطور سريع فى التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع بالاضافة إلى تحديات عديدة تتعلق بالشحن والتأمين وهو الأمر الذى يفوق قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المصرية وبالتالى فإن تدخل الدولة بضخ استثمارات فى استيراد الماكينات المطلوبة للتصنيع وطرحها فى الأسواق بتسهيلات بالعملة المحلية سيكون له عظيم الأثر على خطة تطوير الصناعة وسيخفف من حدة التضخم فى السوق بعد زيادة الانتاج وعدم تحميل المصنعين أعباء وتكاليف السفر والتعاقد والشحن والتدريب.

ودعا السقطى إلى دراسة توسيع الانتاج المنزلى الصغير والمتناهى الصغر للمنتجات السهلة وغير المعقدة تكنولوجيا بهدف إشراك كافة أفراد الأسرة فى عمليات التصنيع البسيطة التى يمكن معها توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية العامة للدولة بالاضافة إلى دعم فئات كثيرة من الفئات المجتمعية التى تحتاج الدعم والتدريب.

كما أكد على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة تساعد المصنعين على اختيار خطوط الانتاج والماكينات المطلوبة لمشروعهم بما يتوافق مع أحدث التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعى فى الصناعة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.