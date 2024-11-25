"الوكالة المصرية" تنظم تدريبًا لـ 40 من القيادات الأفريقية في مجالات التجارة والاستثمار بالتعاون مع مجموعة IBDL



افتتحت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، برنامجًا لتأهيل القيادات الأفريقية في مجالات جذب الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، بمشاركة 40 من القيادات الأفريقية، بالتعاون بين الوكالة ومجموعة IBDL للتعلم وبدعم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximbank، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من المبادرات والجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحقيقًا للتكامل بين دول القارة الأفريقية.

في هذا السياق، أكد السفير أشرف إبراهيم، مساعد وزير الخارجية (أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، أن البرنامج يهدف لتعظيم فرص التجارة البينية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، ويعكس جهود مصر لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التكامل بين دول القارة بما يسههم في تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063.

كما أشار "إبراهيم" إلى حرص "الوكالة المصرية" على دعم وبناء قدرات القادة الأفارقة في مختلف المجالات، وبخاصة في الاستثمار والتمويل والزراعة والتخطيط الحضري وتمكين المرأة، والتغير المناخي، مؤكدًا أن الوكالة قدمت ما يزيد عن ٢٥٢ برنامج تدريبي في هذا الإطار.

فيما أكد الدكتور خالد خلاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم، على أهمية البرنامج الذي يستهدف رفع كفاءة القيادات الأفريقية في مجالات جذب الاستثمار والتجارة، مشيدًا بالدعم الكبير المقدم من الوكالة المصرية ووزارة الخارجية المصرية لإنجاح هذا البرنامج الذي يتضمن العديد من الأنشطة التدريبية وورش العمل ومقابلات القطاع الخاص.

وأكد "خلاف" أن البرنامج التدريبي يأتي في وقت مهم تحتاج فيه القارة الأفريقية إلى تعزيز فرص التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المشاركين من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتعزيز قدراتهم في مجالات جذب الاستثمارات ودعم التجارة البينية الأفريقية، وبما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم.

وأعربت الوكالة المصرية ومجموعة IBDL للتعلم عن الشكر والتقدير إلى البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على ما قدمه من دعم عظيم الأثر لإنجاح هذا البرنامج، ولدوره في عرض أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وفرص الاستثمار والتجارة في إطارها.