وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة الديابات بسوهاج



افتتح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور ايمن مكرم وكيل المديرية والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، قسم العلاج الطبيعي بوحدة الدبابات بمركز أخميم.

جاء ذلك بحضور الدكتوره كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور محمد نصر مدير الإدارة الصحية بأخميم والمهندس عوني محمود نصر عمدة القرية وخيري رمضان رئيس مجلس قروى الديابات وأعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بالتوسع في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



وأشار دويدار، إلى أن القسم سيخدم مئات المرضى من كبار السن والأطفال ومرضى العظام والعمود الفقري، حيث يقدم القسم جلسات علاج طبيعي متخصصة ويضم أجهزه عالية الكفاءة وسريعة التأثير، حيث يوجد به جهاز الموجات الصوتية وأجهزة الترددات الكهربائية والمخدات الحرارية وأجهزة المساج وغيرها من الأجهزة المتطورة التي تستخدم لخدمه الأطفال ذو الهمم وكبار السن ومرضى العظام ويقدم القسم جلسات علاج خشونة الركبة تيبس المفاصل والانزلاق الغضروفي والشلل الرباعي والنصفي والتهاب الأعصاب والعصب السابع وجلسات مكثفة للأطفال.

وأوضح دويدار أن افتتاح القسم يأتي ضمن إجراءات مديريه الصحه التي تتخذها للتوسع بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم لرفع العبء عن كاهلهم والتيسير لهم في الحصول على الخدمات الصحية.