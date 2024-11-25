"دويدار" يترأس لجنة مقابلات الوظائف "الإشرافية والقيادية" بديوان عام مديرية الصحة

ترأس اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اللجنة المنعقدة بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وتضم مديري العموم وعدد من مديري الإدارات المعنية وذلك لإجراء مقابلات مع المتقدمين لعدد من الوظائف الإشرافية والقيادية بالمديرية

وأوضح "دويدار" أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول مقترحات تطوير العمل والرؤى المستقبلية وأهم إسهامات المتقدم والتاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والشهادات الحاصل عليها موضحًا أيضًا أن الاختيار سيتم وفق تصويت جميع أعضاء اللجنة وتقييم كل عضو للمتقدم.

وأكد "دويدار " ان المرحله القادمة تحتاج إلى أشخاص ذات سمات قيادية وأصحاب قرار كي يكونوا قادرين علي النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة لافتًا إلى توجيه كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لتطوير الخدمة الصحية المقدم للمواطنين.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بسوهاج أجرت عدد كبير من التغييرات على مستوى القيادات بها لضخ دماء جديدة قادرة على إحداث تغيرات في مستوى الخدمة الصحية وتم وضع خطط العمل وفق أولويات المرحلة القادمة، كما حققت مديرية الصحة مؤخرًا نجاحات كبيرة ظهرت في التوسع في الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمراكز الصحية كان أبرزها تشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى طهطا العام وتشغيل مركز شطوره المتميز للخدمات العلاجية وتشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى جهينة المركزي وزياده أسرة الغسيل الكلوي والحضانات والعناية المتوسطة بمستشفى برديس وتفعيل العمل بوحدة ال MS (التصلب المتعدد) بمستشفى سوهاج العام كما تم تكثيف العمل على إنهاء قوائم الإنتظار ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، وغيرها من الجهود التي ظهر اثرها في الخدمة الطبيه المقدمه للمواطن السوهاجى.