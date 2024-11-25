غرق طفل بمياه إحدى الترع بقرية نزلة خلف في إهناسيا ببني سويف

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مستشفى إهناسيا التخصصي
مستشفى إهناسيا التخصصي

لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في إحدى الترع بقرية نزلة خلف التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتم نقل الطفل إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأكد الأطباء وفاته نتيجة الغرق.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا بغرق طفل في إحدى الترع بقرية نزلة خلف التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، وانتقلت قوة من الشرطة وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء لهو الطفل "زياد محمد صابر أحمد" بالقرب من الترعة، حيث انزلق وسقط في المياه، ولم يتمكن أحد من إنقاذه. 

 

وتم نقل الطفل إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأكد الأطباء وفاته نتيجة الغرق، وقامت الشرطة بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

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