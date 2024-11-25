مجلس الدراسات العليا بجامعة الأقصر يوقع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الأوروبية

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مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا بجامعة الاقصر

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 87، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.
وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقًا لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وتوقيع مذكرات تفاهم مع جامعات أوروبية.


وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

 

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محافظة الأقصر الاقصر الدراسات العليا والبحوث الماجستير والدكتوراه جامعة الاقصر طلاب الدراسات العليا توقيع مذكرات تفاهم رئيس الجامعة

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