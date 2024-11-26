بالتزامن مع مهرجان الفيوم السينمائي.. عيادة متنقلة لتقديم خدمات 100 مليون صحة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

محافظات
بوابة الفجر

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توفير عيادة متنقلة، أمام مقر مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وذلك لتقديم خدمات ومبادرات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

 

وأوضح "الأنصاري" أن القافلة ستشمل فرق 3 مبادرات، هي مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة التي تتعلق بالكشف سرطان الثدي لدى السيدات.

 

وأضاف المحافظ، أن القافلة ستشمل أيضًا مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، والتي تشمل أورام القولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم، وسيتم خلالها عمل استبيان للمترددين على القافلة لقياس دلالات الإصابة بأي نوع من هذه الأورام، وتحويلها إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.

 

الجدير بالذكر، أن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، سيعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 16 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويتزامن مع المهرجان، انطلاق فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، والذي يضم نخبة من صانعي ومنتجي الحرف اليدوية والتراثية.

 

 

 

 

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