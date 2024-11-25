عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

الفجر السياسي
العمالة المنزلية
العمالة المنزلية

 

 

 

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، كونه أحد أهم مشروعات القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، والذي يُعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل والمنشأة، كما يتضمن العديد من الحقوق والواجبات لأطراف العمل.

 

فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد

 

وقد حدد القانون الفئات التي لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفقًا لما نصت عليه المادة (4).

 

فقد نصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

 

1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

 


2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.


وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

 

 

محظورات تشغيل الأطفال

 

وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

 

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.


ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

 

 

فئات لا ينطبق عليها قانون العمل قانون العمل الجديد العامل وصاحب العمل عمال الخدمة المنزلية مشروع قانون العمل الجديد الفجر السياسي

مواد متعلقة

كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟

بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون التجارة البحرية وأهدافه

التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)

رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لمناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين

"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة

رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت

بدء الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" لمناقشة 3 مشروعات قوانين

الأكثر قراءة

عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)

شريف منير يروج لدوره في فيلم "مين يصدق؟" قبل طرحه في السينمات

البيض: فوائده الصحية وأبرز الاختلافات بين الأبيض والأحمر

رامي صبري يعتذر عن حضور عزاء محمد رحيم ويوجه رسالة مؤثرة

خلافات عائلية في جنازة محمد رحيم وحل الأزمة بتدخل مصطفى كامل

موعد مباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أذكار الصباح: درع يومي للطاقة الروحانية والطمأنينة

عاجل - نتيجة قرعة الحج 2025 في محافظة البحيرة عبر موقع وزارة الداخلية