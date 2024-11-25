تفاصيل سقوط خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة موظف في الدقي

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع خادمة، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة موظف بالمعاش في الدقي.

سرقة موظف

ورد بلاغ لقسم شرطة الدقي، يفيد تعرض شقة موظف بالمعاش، للسرقة، والاستيلاء على مبلغ مالي.

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة الدقي، أن خادمة تعمل لدى مالك الشقة وراء السرقة، حيث غافلته واستولت على المبلغ المالي.
 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

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