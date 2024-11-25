محافظ مطروح يعتمد محضر لجنة طلبات التقنين على الأراضي بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد 400 طلب تقنين مابين ولايات المحافظة وولايات أخرى وطلبات غير صالحة للتقنين أسفرت عن الموافقة على عدد 98 طلب منها عدد 90 طلب مبانى ، 8 ملفات زراعى بعدد من مدن ومراكز المحافظة،



جاء ذلك بحضور المهندسة احلام المصرى مستشار الأملاك بالمحافظة والاستاذ محمد الحوفى مدير إدارة الأملاك،الذى أوضح أن اللجنة قامت بمناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين. وفقًا للقانون144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

مع التأكيد على أصحاب الطلبات الإسراع في التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة لسداد المبالغ المقررة وفي حالة التقاعس أو التأخير عن السداد سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء الطلبات والتحفظ على الأراضى محل الطلبات



وأكد المحافظ حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.