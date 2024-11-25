هبوط اضطراري لطائرة إماراتية متجهة من موسكو إلى الشارقة

عربي ودولي
بوابة الفجر

قامت طائرة ركاب تابعة لشركة العربية للطيران الإماراتية، كانت تنفذ رحلة من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينة الشارقة الإماراتية، بهبوط اضطراري في باكو، عاصمة أذربيجان.

وأكد المكتب الصحفي لمطار حيدر علييف الدولي في باكو أن الطائرة من طراز "إيرباص A320" هبطت بنجاح عند الساعة 18:54 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (الساعة 14:54 بتوقيت غرينتش).

وأوضح المكتب الصحفي أن ربان الطائرة طلب الهبوط بسبب تدهور الحالة الصحية لأحد الركاب.

وتم نقل الشخص المذكور إلى مستشفى محلي بعد تلقيه المساعدة العاجلة من الأطباء في المطار.

هبوط اضطراري لطائرة العاصمة الروسية موسكو الشارقة الامارات
Elfagr.org

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