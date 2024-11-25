بني سويف تبحث إقامة سوق اليوم الواحد لطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة

تبحث محافظة بني سويف، إقامة سوق اليوم الواحد لطرح سلع غذائية وأساسية بأسعار مخفضة، بمشاركة عدد من السلاسل التجارية المعروفة والشركات والمصانع العاملة في مجال إنتاج السلع واللحوم والدواجن.

وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عُقد اجتماع تنسيقي برئاسة اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، للتحضير لإقامة "سوق اليوم الواحد" بالتعاون مع الغرفة التجارية وشركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، ضمن المبادرة الرئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد جبر، معاون المحافظ ومنسق عام مبادرة "حياة كريمة"، والمهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، والمهندس أسامة سعيد، وكيل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين عن التعليم الزراعي، مشروعات الدواجن، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وقد تقرر إقامة السوق يوم الخميس المقبل خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وسلاسل تجارية معروفة، ومشروعات إنتاجية من التعليم والزراعة، والشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى جانب شركات ومصانع تعمل في مجال إنتاج السلع الغذائية واللحوم والدواجن.

وأكد السكرتير العام أن السوق يهدف إلى تقليل حلقات الوساطة وتوفير السلع بأسعار تنافسية وجودة عالية، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وضمان الالتزام بالأسعار والجودة المتفق عليها.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود محافظة بني سويف لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.